İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Ev ve otomobillerden yasaklı madde ile mühimmat çıktı
09:20, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:31, 20/10/2026, Salı
AA
Uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, bıçak, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 38 fişek ve 9 kartuş ele geçirildi.
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