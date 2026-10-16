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İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam edildi

16:05, 16/10/2026, Cuma
AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam edildi
Mahkeme başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "suçtan zarar gören" olarak davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu tutuksuz 65 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 24. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "suçtan zarar gören" olarak davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti.

Daha sonra söz verilen Tunç Soyer, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet gibi suçlamalar nedeniyle 16 aya yakındır tutuklu olduğunu söyledi.

İddiaların hepsini çürüttüklerini savunan Soyer, "15,5 aydır yeni bir kanıt gelmedi. Suçsuzluğum tekrar tekrar kanıtlandı. Açılışlarda yaptığım konuşmalardan suçlu gösteriliyorum. Masum bir insana bu kadar ağır bir mağduriyet yaşatılmaz. Beraat kararı hala adaletin mümkün olduğunu gösterecek." diye konuştu.

Heval Savaş Kaya, dosyada eksiklikler olduğunu belirterek, "Bu kadar sık hakim değişikliği bizde belirsizlik yaratıyor. Suçsuz olduğumuzun ispatı bize bırakıldı. Olmayan bir şeyi ispat etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaya, 16 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Şenol Aslanoğlu ise önceki duruşmanın üzerinden 4 ay geçtiğini, kendisinin herhangi bir suçunun bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, 6. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyaların birleştirilmesi talebini ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin davaya katılma talebini mahkemenin takdirine bırakıp, bilirkişi raporu alınmasını mütalaa etti.

Mahkeme, bazı adli kontrollerin kaldırılmasına ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katılma talebinin kabulüne karar verip duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve yargı süreci

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istenmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılamalarda, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11 sanık tahliye edilmiş, dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.


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Başlıklar :eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol AslanoğluİZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kayaİzmir Büyükşehir BelediyesiTunç Soyeryolsuzluk soruşturması
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