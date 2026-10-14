Bakanlıkta İzmir zirvesi: Gündem kentsel dönüşüm ve Körfez
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı başta olmak üzere İzmir’in ihtiyaçları ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.
Görüşmede kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem Planı başta olmak üzere İzmir’in ihtiyaçları ele alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının İzmir açısından verimli geçtiğini belirtti.
Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İzmir’imiz için verimli bir görüşme yaptık.
AK Parti Genel Sekreterimiz Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Milletvekillerimiz ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, il başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik.
Başta kentsel dönüşüm ve Körfez Eylem planı olmak üzere İzmir’in ihtiyaçlarını konuştuk.
Güzel İzmir’imize değer katacak yatırımları hayata geçirmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine çözüm üretmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."