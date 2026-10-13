İzmir'in ilk mega projesi için düğmeye basıldı: Körfez'in altından tüp geçitle kesintisiz ulaşım dönemi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kent trafiğine derin bir nefes aldıracak olan İzmir'in ilk mega projesi Karşıyaka-Konak demiryolu tüp geçit projesini kamuoyuna duyurdu. AK Parti saflarına katılarak İzmir'de hizmet belediyeciliği vizyonuyla çalışmalarına hız veren Tugay, yürütülen temaslar sonucunda Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz ulaşım sağlayacak tarihi yatırımın müjdesini verdi.
İzmir trafiği için kritik bir eşik olan yeni ulaşım hamlesinin detaylarını paylaşan Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak ilçelerini Körfez'in altından birleştirecek demiryolu tüp geçit projesine büyük önem verdiklerini vurguladı.
Kesintisiz metro hattı
Hat tamamlanıp Üçyol istasyonuna entegre edildiğinde, Mavişehir'den Gaziemir'e kadar uzanan kesintisiz bir metro hattı oluşturulacak.
Başkent'te kritik temaslar ve bakanlık desteği
Tarihi proje için Ankara'da hazırlıklarını sürdüren Tugay, 30 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.
Projenin kent içi ulaşımda milat olacağını vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini son derece önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a entegre edildiğinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar uzanan tamamen kesintisiz bir metro hattına kavuşacağız. Sayın Bakanımızla projenin detaylarını konuştuk, kendisi de bu yatırıma oldukça olumlu yaklaştı."