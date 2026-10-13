İzmir'in ilk mega projesi için düğmeye basıldı: Körfez'in altından tüp geçitle kesintisiz ulaşım dönemi

Projenin kent içi ulaşımda milat olacağını vurgulayan Tugay, şu ifadeleri kullandı:





"Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini son derece önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a entegre edildiğinde Mavişehir'den Gaziemir'e kadar uzanan tamamen kesintisiz bir metro hattına kavuşacağız. Sayın Bakanımızla projenin detaylarını konuştuk, kendisi de bu yatırıma oldukça olumlu yaklaştı."