Cemil Tugay’dan Kılıçdaroğlu’na anket tepkisi: “Partide kalsaydım yine eleştirilecek miydim?”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında adaylık sürecindeki anket iddiaları üzerinden başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun parti arşivinde anket bulunmadığını açıklamasına yanıt veren Tugay, geçmişte yaptıkları görüşmeleri hatırlatarak kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
AK Parti’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Kemal Kılıçdaroğlu ile 20 kez görüştüğünü söyledi. Tugay, büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra da iki kez bir araya geldiklerini belirtti.
Söz konusu görüşmelerde kendisine yönelik herhangi bir şikâyet veya eleştiri dile getirilmediğini savunan Tugay, son açıklamaları hayretle karşıladığını ifade etti.
Tugay’dan dikkat çeken CHP sorusu
Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkındaki değerlendirmelerine tepki gösteren Cemil Tugay, CHP’de kalması durumunda aynı eleştirilerle karşılaşıp karşılaşmayacağını sorguladı.
Tugay, “Ben CHP’de kalsaydım beni bu kadar ağır eleştirecekler miydi?” sözleriyle tartışmaya ilişkin değerlendirmesini dile getirdi.
Anket tartışması nasıl başladı?
Tartışma, Cemil Tugay’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiği dönemde anket yapıldığı ve sonuçların aday belirleme sürecinde etkili olduğu yönündeki iddialarla gündeme geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu ise parti arşivinde Tugay’la ilgili böyle bir anket bulunmadığını belirterek iddiaları reddetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki gösterdi.
Adaylık sürecine ilişkin karşılıklı açıklamalar, Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından siyasi gündemdeki yerini koruyor.