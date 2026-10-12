AK Parti'ye katılacak büyükşehir belediyesi hangisi, AK Parti'ye geçecek belediye başkanı kim? Muhalefet cephesinde kopuşlar sürüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Parti’ye katılacak’ açıklamasının yankıları sürüyor. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte hangi büyükşehir belediyesi AK Parti'ye katılacak? sorusuna yanıt aranıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın, bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti’ye katılacağını açıklamasının ardından siyasi kulisler hareketlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemal Tugay’ın adının gündeme gelmesiyle birlikte, AK Parti’ye geçeceği öne sürülen yeni belediye başkanının kim olduğu merak konusu oldu. Son kulis bilgilerine göre ise AK Parti’ye katılması beklenen başkanın kimliği ve partiye geçiş için planlanan tarih netleşmeye başladı.
AK Parti'ye katılacak büyükşehir belediyesi hangisi?
Gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Sinan Burhan öne attığı iddiada hem tarih verdi, hem de ili söyledi. Aldığı kulis bilgisini AK Parti, CHP ve YENİ Partili isimlerden doğrulattığını belirten Sinan Burhan “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." dedi. Sinan Burhan AK Parti'ye katılımın en geç kasım ayı sonu olabileceğini belirtti.
AK Parti'ye hangi belediyeler geçecek?
Siyasi değişimin yalnızca Büyükşehir ile sınırlı kalıp kalmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Sinan Burhan, "İlçe belediyelerinin de şu anda geçmek için beklediklerini biliyoruz. İşte Kepez'di, Demre'ydi, Finike gibi, ilçe belediyelerinin de geçeceği noktasında bir kulis bilgisine sahibiz." ifadelerini kullandı.
Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine de değinen Burhan, "En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım'ın çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz. Daha çok merkez sağ siyasetten gelen birisi olduğunu öngörüyoruz." sözleriyle aktardı.