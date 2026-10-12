AK Parti'ye hangi belediyeler geçecek?

Siyasi değişimin yalnızca Büyükşehir ile sınırlı kalıp kalmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Sinan Burhan, "İlçe belediyelerinin de şu anda geçmek için beklediklerini biliyoruz. İşte Kepez'di, Demre'ydi, Finike gibi, ilçe belediyelerinin de geçeceği noktasında bir kulis bilgisine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Büşra Özdemir'in siyasi geçmişine de değinen Burhan, "En son Muhittin Böcek tutuklanınca grup başkan vekili olarak atanmıştı ve sonra Muhittin Böcek'in de onayıyla başkan vekili seçildi. Aslında Büşra Hanım'ın çok CHP geleneğinden de gelen bir isim olmadığını biliyoruz. Daha çok merkez sağ siyasetten gelen birisi olduğunu öngörüyoruz." sözleriyle aktardı.







