15:24, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:37, 13/10/2026, Salı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a çok sert hakaret: Namusuna dil uzatıp bela okudu
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hakaret etti. Öz eleştiri çağrılarına gayriahlaki cevap veren Özel, "Tugay'a son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bu günü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet lideri, Tugay'ı ilk aday gösterdiği zamanlarda da kendisi için "Sütte leke var, onda yok" demişti.
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