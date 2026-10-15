FETÖ şüphelisi operasyonla yakalandı
00:11, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. (Foto: Arşiv)
İzmir’de FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi. Terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda A.Ş. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziemir ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ şüphelisi A.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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