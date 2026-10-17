İzmir'de polis ve jandarmadan dev operasyon: 44 gözaltı
İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen ortak ve eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde suçlarıyla mücadele kapsamında ortak çalışma gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan eş zamanlı aramalarda 800 gram esrar, 66 adet sentetik uyuşturucu hap, 5,5 gram amfetamin, 0,50 gram metamfetamin, 12 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, üç adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 adet tüfek kartuşu ele geçirilirken olaylarla ilgili 42 şüpheli gözaltına alındı.
Çalışmaların devamında uyuşturucu madde suçlarından aranan 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.