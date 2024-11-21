Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ'da sağanak ve rüzgar etkili oldu. İşte Meteoroloji Tekirdağ 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi,
, Edirne ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu Marmara Bölgesi'nde bugün için şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da bugün sağanak ve rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 18 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan korunmak isteyenler, duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ’da bugün hava nasıl olacak?
21 Kasım 2024 Perşembe günü Tekirdağ hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 19° C, nem oranı % 60, rüzgar 44km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Tekirdağ yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 15° C, Güneşli olması bekleniyor.
Meteoroloji Tekirdağ 5 günlük hava durumu tahminleri
21 Kasım 2024 Perşembe günü yağmurlu, sıcaklık 19° C, 22 Kasım 2024 Cuma günü güneşli, sıcaklık 15° C, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yağmurlu, sıcaklık 6° C, 24 Kasım 2024 Pazar günü güneşli, sıcaklık 7° C, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü güneşli, sıcaklık 8° C.
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