Aydın'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edecekler için hava durumu bilgisi oldukça önemli. Haberimizde güncel sıcaklık, nem oranı, yağış ihtimali ve rüzgar hızı gibi bilgileri buradan kolayca öğrenebilirsiniz. Aydın'da bugün hava nasıl olacak merak edenler için Meteoroloji'den güncel bilgiler geldi. İşte Meteoroloji Aydın 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Aydın 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.
Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
14 Kasım 2024 Cuma Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°.
15 Kasım 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
16 Kasım 2024 Pazar Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.