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İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini raporu

İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini raporu

11:565/11/2024, Salı
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İzmir hava durumu
İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Giresun için bugünün hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Peki İzmir hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri...

için 5 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, İzmirliler için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün İzmir’de beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.

İzmir’de hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, İzmir'de bugün hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 48, rüzgar 15km/s ve Güneşli olması bekleniyor.

Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahmini raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 7 Kasım 2024 Perşembe İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 8 Kasım 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Kasım 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

#İzmir
#hava durumuu
#Meteoroloji

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