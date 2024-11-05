Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Giresun için bugünün hava durumu tahmini raporunu açıkladı. Peki İzmir hava durumu bugün nasıl? İşte Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri...
İzmir’de hava durumu bugün nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, İzmir'de bugün hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 48, rüzgar 15km/s ve Güneşli olması bekleniyor.
Meteoroloji İzmir 5 günlük hava durumu tahmini raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İzmir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. Yarın için İzmir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 7 Kasım 2024 Perşembe İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 8 Kasım 2024 Cuma İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Kasım 2024 Cumartesi İzmir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.