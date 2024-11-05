için 5 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, İzmirliler için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün İzmir’de beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.