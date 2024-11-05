Trabzon hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Trabzon'da 5 Kasım 2024 Salı günü için beklenen sıcaklık, 9-12 derece arasında seyredecek. Gün ortalamasının 9 derece olduğu tahmin edilen Trabzon'da, hissedilen sıcaklıklar ise 11-12 derece arasında olacak.