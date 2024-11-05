Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak? 5 Kasım Meteoroloji Trabzon hava durumu tahminleri

Bugün Trabzon'da hava nasıl olacak? 5 Kasım Meteoroloji Trabzon hava durumu tahminleri

11:075/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzon hava durumu
Trabzon hava durumu

Trabzon için 5 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, Trabzonlular için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün Trabzon'da beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Kasım
hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte Trabzon için beklenen hava durumu tahmini...

Trabzon'da Bugün Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Trabzon'da 5 Kasım 2024 Salı günü için beklenen sıcaklık, 9-12 derece arasında seyredecek. Gün ortalamasının 9 derece olduğu tahmin edilen Trabzon'da, hissedilen sıcaklıklar ise 11-12 derece arasında olacak.

Trabzon 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Kasım 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

#Trabzon
#Hava Durumu
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de satışa çıkan Audi Q6 e-tron'un iç mekanı dikkat çekiyor! Audi Q4 e-tron özellikleri ve fiyatı nedir?