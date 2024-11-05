Trabzon için 5 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Günün sıcaklık, anlık ve saatlik hava durumu verileri ile nem değerleri, Trabzonlular için önemli bilgiler içeriyor. İşte bugün Trabzon'da beklenen meteorolojik koşullar hakkında tüm detaylar.
Trabzon'da Bugün Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Trabzon'da 5 Kasım 2024 Salı günü için beklenen sıcaklık, 9-12 derece arasında seyredecek. Gün ortalamasının 9 derece olduğu tahmin edilen Trabzon'da, hissedilen sıcaklıklar ise 11-12 derece arasında olacak.
Trabzon 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. Yarın için Trabzon hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 7 Kasım 2024 Perşembe Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 8 Kasım 2024 Cuma Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Trabzon hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.