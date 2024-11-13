Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugünkü, yarınki, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Peki İstanbul’da hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri...
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul’da bugün akşam saatlerinde sağanak yağış beklentisi var.
İstanbul’un yanı sıra İzmir’de de aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Başkent Ankara’da ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu bulutlu, sıcaklık 12°. 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 17 Kasım 2024 Pazar İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.