İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış beklentisi var.

’da beklenen yağışın, akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri.