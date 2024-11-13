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İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri

10:0413/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bugünkü, yarınki, 5 günlük ve haftalık hava durumu tahmini raporunu paylaştı. Peki İstanbul’da hava durumu bugün nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de sağanak yağış beklentisi var.
’da beklenen yağışın, akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bugün akşam saatlerinde sağanak yağış beklentisi var.

İstanbul’un yanı sıra İzmir’de de aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Başkent Ankara’da ise bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için İstanbul hava durumu bulutlu, sıcaklık 12°. 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 16 Kasım 2024 Cumartesi İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. 17 Kasım 2024 Pazar İstanbul hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.



#İstanbul
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#Meteoroloji

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