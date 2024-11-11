Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.