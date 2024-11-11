Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara için 11 Kasım 2024 Pazartesi gününün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Ankara’da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)
hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, bugün Ankara için hava parçalı bulutlu.
Ankara hava durumu Meteoroloji verilerine göre, akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye olurken, hissedilen sıcaklık da 11 derece olacak. Perşembeden itibaren sıcaklıklar 12-13 dereceye düşüyor.
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Ankara Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini:
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 15 Kasım 2024 Cuma Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
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