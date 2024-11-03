Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Bursa için 3 Kasım 2024 Pazar gününün hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Peki Bursa’da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu bilgilerin güncelledi. MGM güncel hava durumu tahmini raporuna göre, Bursa için hava durumu yağışlı. Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Bursa’da öğle saatlerinde hafif yağış etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı ise 18 dereceye olacak.
Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 11 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık da 8 derece olacak.
BURSA BUGÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ
Peki, Bursa'da Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Bursa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Kasım 2024 Salı Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Bursa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.