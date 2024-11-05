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Van’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Van için 5 günlük hava durumu tahmini...

Van’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Van için 5 günlük hava durumu tahmini...

11:385/11/2024, Salı
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Van hava durumu
Van hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Van için 5 günlük hava durumu verilerini paylaştı. Peki Van'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Van 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre,
'da önümüzdeki beş gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. Peki Van'da hava nasıl olacak? İşte Van için 5 günlük hava durumu tahmini...

Van’da bugün hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, Van’da bugün için beklenen sıcaklık, 4-12 derece arasında seyredecek. Gün ortalamasının 10 derece olduğu tahmin edilen Van’da, hissedilen sıcaklıklar ise 2-12 derece arasında olacak.

Meteoroloji Van için 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Van için 5 günlük hava durumu tahmini:

  • Bugün için Van hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 7 Kasım 2024 Perşembe Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. 8 Kasım 2024 Cuma Van hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 11°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Van hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°.
#Van
#Hava Durumu
#Meteoroloji

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