Van hava durumu

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre,

'da önümüzdeki beş gün boyunca hava durumu değişkenlik gösterecek. Peki Van'da hava nasıl olacak? İşte Van için 5 günlük hava durumu tahmini...