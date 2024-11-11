Erzincan hava durumu
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Meteoroloji Erzincan 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Erzincan 5 günlük hava durumu tahminleri
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzincan için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzincan hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. Yarın için Erzincan hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Erzincan hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 14 Kasım 2024 Perşembe Erzincan hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Erzincan hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.
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