Meteoroloji Genel Müdürlüğü

hava durumu son verilere göre, bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kayseri'nin bugünkü yağış ihtimali %60 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklığın ise 1°C olması bekleniyor.