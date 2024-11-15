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Kayseri 5 günlük hava durumu tahminleri

Kayseri 5 günlük hava durumu tahminleri

09:2315/11/2024, Cuma
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Kayseri hava durumu
Kayseri hava durumu

15 Kasım Cuma; Kayseri'de hava durumunun bugün parçalı bulutlu ile birlikte geceleri don olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 13°C'ye kadar düşüyor. Önümüzdeki hafta Kayseri'de en yüksek sıcaklığının 19°C, en düşük sıcaklığın ise 2°C olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kayseri 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
hava durumu son verilere göre, bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor. Kayseri'nin bugünkü yağış ihtimali %60 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklığın ise 1°C olması bekleniyor.

Rüzgârın genellikle sakin olması bekleniyor. Kayseri'nin bugünkü yağış ihtimali %60 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklığın ise 1°C olması bekleniyor.

Kayseri 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kayseri hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. 17 Kasım 2024 Pazar Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 18 Kasım 2024 Pazartesi Kayseri hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Kasım 2024 Salı Kayseri hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°.

#Kayseri
#hava durumu
#Meteoroloji

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