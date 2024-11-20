Meteoroloji’den peş peşe yeni uyarılar geldi. Yarın itibarıyla İstanbul dahil birçok kent için alarm verildi. Cumartesi günü sıcaklık 10 derece birden düşecek. Rapora göre yurdun genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu gibi bölgelerde görülen kar yağışlarının ise etkisini yurt geneline doğru artıracağı belirtildi. İşte Meteoroloji'den 21 - 27 Kasım 2024 haftalık hava durumu haritası...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den 21 - 27 Kasım 2024 haftalık hava durumu haritası
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Daha önce kar yağışının Batı için Ocak ayında görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, son açıklamasında "Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu'da hafif karla karışlık yağmur ve kar yağışlı geçecek" dedi. Ayrıca İstanbul'a ilk karın bu pazar düşebileceğini de açıkladı. "Cumartesi Marmara'dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek"
Şen'in açıklamalarının yanı sıra Meteoroloji de pazar günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı beklendiği bildirildi.
YARIN BAŞLIYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevreleri hafif yağmurlu. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden lodos kuvvetli esecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde 4-5 derece artacak.
Perşembe günü öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul’da şiddetli yağmur etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Cuma günü doğuya kayarak Anadolu’da da yağmurlara neden olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükselecek. Lodos etkisini batı ve iç bölgelerde etkili olacak.
CUMARTESİ GÜNÜ KAR GELİYOR
Prof. Dr. Şen, “Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul’a yeni bir soğuk ve yağışlı hava gelecek. Rüzgârı kuzey batıya çevirecek. Su baskınları yapabilir. Sıcaklığı 10 derece düşürecek. Hafta sonu İstanbul hariç Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Ankara da kar yağdıracak"
Cumartesi sabah saatlerinde Balıkesir, İzmir, İstanbul hattında kuvvetli yağmur var dikkat. Cumartesi öğleden sonra sıcaklığın hızla düşmesiyle Cumartesi, pazar Anadolu’da kar yağışı etkili olacak. Akdeniz ve Ege bölgesiyle güneydoğu hariç."