Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji Kırıkkale güncel hava durumu tahminleri

Meteoroloji Kırıkkale güncel hava durumu tahminleri

13:4114/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kırıkkale hava durumu
Kırıkkale hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırıkkale ve civar bölgelerde sağanak yağışlar görülebilecek. Bugün Kırıkkale’de hava bulutlu. Sıcaklık 15° olurken, nem oranı % 54, rüzgar 4km/s olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kırıkkale 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre
'de bugün hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 54, rüzgar 4km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Kırıkkale yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 16° C, Güneşli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kırıkkale 5 güncel hava durumu tahminleri.

Kırıkkale 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kırıkkale için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kırıkkale hava durumu kapalı, sıcaklık 11°. Yarın için Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 15°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kırıkkale hava durumu orta şiddetli yağmur, sıcaklık 11°. 17 Kasım 2024 Pazar Kırıkkale hava durumu orta şiddetli yağmur, sıcaklık 10°. 18 Kasım 2024 Pazartesi Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 11°. 19 Kasım 2024 Salı Kırıkkale hava durumu az bulutlu, sıcaklık 13°. 20 Kasım 2024 Çarşamba Kırıkkale hava durumu açık, sıcaklık 13°.


#Kırıkkale hava durumu
#Kırıkkale
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?