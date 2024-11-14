Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırıkkale ve civar bölgelerde sağanak yağışlar görülebilecek. Bugün Kırıkkale’de hava bulutlu. Sıcaklık 15° olurken, nem oranı % 54, rüzgar 4km/s olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kırıkkale 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre
'de bugün hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 54, rüzgar 4km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Kırıkkale yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 16° C, Güneşli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kırıkkale 5 güncel hava durumu tahminleri.
Kırıkkale 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kırıkkale için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kırıkkale hava durumu kapalı, sıcaklık 11°. Yarın için Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 15°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kırıkkale hava durumu orta şiddetli yağmur, sıcaklık 11°. 17 Kasım 2024 Pazar Kırıkkale hava durumu orta şiddetli yağmur, sıcaklık 10°. 18 Kasım 2024 Pazartesi Kırıkkale hava durumu hafif yağmur, sıcaklık 11°. 19 Kasım 2024 Salı Kırıkkale hava durumu az bulutlu, sıcaklık 13°. 20 Kasım 2024 Çarşamba Kırıkkale hava durumu açık, sıcaklık 13°.
#Kırıkkale hava durumu
#Kırıkkale
#Meteoroloji