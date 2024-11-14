Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre

'de bugün hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 54, rüzgar 4km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Kırıkkale yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 16° C, Güneşli olması bekleniyor. İşte Meteoroloji Kırıkkale 5 güncel hava durumu tahminleri.