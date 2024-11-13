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Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri

13:2413/11/2024, Çarşamba
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Balıkesir hava durumu
Balıkesir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün Balıkesir’de bulutlu bir hava bekleniyor. Yarınki hava durumuna göre, kentte sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
için bugün bulutlu bir hava öngörüyor. Tahminlere göre, kentte sıcaklıklar 6 derece ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranının ise yüzde 51 ile yüzde 96 arasında seyretmesi bekleniyor. rüzgar 5km/s ve Bulutlu olması tahmin ediliyor. Balıkesir yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 15° C, Bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmurlu, sıcaklık 16°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 17 Kasım 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.


#Balıkesir
#Meteoroloji
#Hava durumu

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