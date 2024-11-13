Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

için bugün bulutlu bir hava öngörüyor. Tahminlere göre, kentte sıcaklıklar 6 derece ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranının ise yüzde 51 ile yüzde 96 arasında seyretmesi bekleniyor. rüzgar 5km/s ve Bulutlu olması tahmin ediliyor. Balıkesir yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 15° C, Bulutlu olması bekleniyor.