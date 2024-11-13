Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün Balıkesir’de bulutlu bir hava bekleniyor. Yarınki hava durumuna göre, kentte sağanak yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Balıkesir 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 15 Kasım 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmurlu, sıcaklık 16°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 17 Kasım 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.