Çanakkale hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu tahminlerine göre,

’de sıcaklıklar etkisini kaybetmeye başlıyor. Hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düşerken, çok bulutlu bir gökyüzü yaşanacak. Sıcaklık 13 ile 15 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranının yüzde 88 olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden 13 km/s şiddetinde esmesi tahmin ediliyor.