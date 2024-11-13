Çanakkale hava durumu ile ilgili güncel tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Çanakkale’de önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yağış, rüzgar ve güneş durumuna ve Meteoroloji Çanakkale 5 günlük hava durumu tahminlerine haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.
Meteoroloji Çanakkale 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çanakkale için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çanakkale hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Çanakkale hava durumu bulutlu, sıcaklık 12°. 15 Kasım 2024 Cuma Çanakkale hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 14°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Çanakkale hava durumu bulutlu, sıcaklık 10°. 17 Kasım 2024 Pazar Çanakkale hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.