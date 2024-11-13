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Çanakkale hava durumu ile ilgili Meteoroloji güncel tahminleri

Çanakkale hava durumu ile ilgili Meteoroloji güncel tahminleri

10:5713/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Çanakkale hava durumu
Çanakkale hava durumu

Çanakkale hava durumu ile ilgili güncel tahminler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Çanakkale’de önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yağış, rüzgar ve güneş durumuna ve Meteoroloji Çanakkale 5 günlük hava durumu tahminlerine haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu tahminlerine göre,
’de sıcaklıklar etkisini kaybetmeye başlıyor. Hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düşerken, çok bulutlu bir gökyüzü yaşanacak. Sıcaklık 13 ile 15 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranının yüzde 88 olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden 13 km/s şiddetinde esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Çanakkale 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Çanakkale için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Çanakkale hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Çanakkale hava durumu bulutlu, sıcaklık 12°. 15 Kasım 2024 Cuma Çanakkale hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 14°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Çanakkale hava durumu bulutlu, sıcaklık 10°. 17 Kasım 2024 Pazar Çanakkale hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.


#Çanakkale
#hava durumu
#Meteoroloji

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