için 5 günlük hava durumu tahminleri sayesinde seyahatlerinizi planlayabilir, günlük hayatınızı hava durumuna göre ayarlayabilirsiniz. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü Manisa hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 19° C, nem oranı % 46, rüzgar 5km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Manisa yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 19° C, Güneşli olması bekleniyor.