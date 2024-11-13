Manisa hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu tahminlerine göre yarın Manisa’da sisli bir hava bekleniyor. Peki bugün Manisa hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Manisa 5 günlük hava durumu tahminleri.
için 5 günlük hava durumu tahminleri sayesinde seyahatlerinizi planlayabilir, günlük hayatınızı hava durumuna göre ayarlayabilirsiniz. 13 Kasım 2024 Çarşamba günü Manisa hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 19° C, nem oranı % 46, rüzgar 5km/s ve Bulutlu olması bekleniyor. Manisa yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 19° C, Güneşli olması bekleniyor.
Manisa 5 Günlük Hava Durumu
Manisa 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Manisa hava durumu bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Manisa hava durumu güneşli, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Manisa hava durumu yağmurlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Manisa hava durumu yağmur, sıcaklık 16°. 17 Kasım 2024 Pazar Manisa hava durumu bulutlu, sıcaklık 15°.
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