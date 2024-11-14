Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü

'ta, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı nedeniyle ağaçlar ile bitkiler beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.