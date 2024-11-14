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Meteoroloji Kars 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Kars 5 günlük hava durumu tahminleri

13:2714/11/2024, Perşembe
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Kars hava durumu
Kars hava durumu

Kars’ta etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerde kırağı, dere ve nehirlerde buz tabakası oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kars’ta bugün hava sisli olacak, sıcaklık ise 11°. İşte Meteoroloji Kars 5 günlük hava durumu tahminleri.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü
'ta, sis ve kırağı etkili oldu. Kırağı nedeniyle ağaçlar ile bitkiler beyaza büründü. Sarıkamış ilçesinde sis ve kırağı etkili oldu. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düştüğü ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle Çamaşır Deresi buzla kaplandı. Bugün Kars’ta hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 4° C, nem oranı % 44, rüzgar 4km/s ve Güneşli olması bekleniyor. Kars yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 7° C, Bulutlu olması bekleniyor.

Kars 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kars için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 14 Kasım 2024 Cumartesi Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 15 Kasım 2024 Pazar Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 16 Kasım 2024 Pazartesi Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.

#Kars hava durumu
#Kars
#Meteoroloji

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