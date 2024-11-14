Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle Çamaşır Deresi buzla kaplandı. Bugün Kars’ta hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 4° C, nem oranı % 44, rüzgar 4km/s ve Güneşli olması bekleniyor. Kars yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 7° C, Bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kars için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. Yarın için Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 14 Kasım 2024 Cumartesi Kars hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 15 Kasım 2024 Pazar Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 16 Kasım 2024 Pazartesi Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°.