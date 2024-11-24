İstanbul'a ilk kar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gönderdiği sarı kod uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde lodos, sağanak yağış ve kar etkili oldu. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülen kar, Aydos Tepesi'ni beyaza bürüdü. Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.





48 AĞAÇ DEVRİLDİ 6 ÇATI UÇTU

Kentte etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle bazı yerlerde ağaçlar yola devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede kuvvetli rüzgarın etkisiyle Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu 8 katlı binanın çatısından kopan parçalar yere düştü. Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Bakırköy’de yağmur nedeniyle bazı yollar su altından kaldı. Bir apartmanın girişi ve bir iş yeri yağmur suları ile doldu. Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde bir apartmanın dış cephesi rüzgar nedeniyle koparak binanın bahçesine düştü. Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. AKOM, İstanbul'da lodos sebebiyle 48 ağaç devrilmesi, 6 çatı uçması ve 26 tehlike arz eden parça savrulması olayı yaşandığını bildirdi.





HAVA VE DENİZ TRAFİĞİ AKSADI

Lodos ve sağanak nedeniyle deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı. Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 2 saat uçakların

inişi yapılamadı. Türk Hava Yolları, dün 38 seferi iptal etti.





Kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu ​

İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve akıntı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki bir gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. Boğaz'da seyir halinde olan 190 metre uzunluğundaki Türk bandıralı "Kıran America" isimli gemi de rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle Kanlıca sahili mevkisine yakın seyretmeye başladı. Son anda yapılan manevrayla kıyıya çarpmaktan kurtulan gemi, daha sonra seyrine devam etti. Geminin Boğaz'da kıyıya yakın ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, karaya paralel bir şekilde devam eden geminin kıyıya çarpmaktan kıl payı kurtulması, gemi personelinin panik anları ve bu sıradaki çalışmaları yer aldı.





SICAKLIK 1 GÜNDE 15 DERECE AZALDI

Kocaeli, Sakarya ve Bolu Dağı'nın yüksek kesimlerinde dün kar etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının gün içinde 20 dereceden 5 dereceye düşmesiyle Sakarya'nın yüksekleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kocaeli’de şiddetli lodos nedeniyle deniz taşarken, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, 2 tekne ise battı. Önemli kayak merkezlerinden Kartepe’de de kar görüldü.





Yollar geçit vermedi

Kar yağışı yolları da vurdu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için yoğun çalışma yürüttü. D-100 kara yolunun Düzce kesiminde de zaman zaman trafik durdu. Bölgede kilometrelere araç kuyruğu oluştu.





Lodos yıktı geçti

Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki yerleşim bölgelerinde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi. Dün sabahın erken saatlerinde bastıran şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu. Sert esen lodos, bazı sokaklarda ağaçların kırılan dalları ve elektrik direklerini yola devrildi. İzmir'de de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su ile doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.





Yağmurda düşen plakalarını aradılar

Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Otel ve evde mahsur kalan 403 kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Manavgat'ta Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu. Ünlü turizm merkezi Belek'te de yollar göle döndü. Yağışın ardından göle dönen yollara onlarca aracın plakası düştü. Plakalarını bulamayan sürücülerin imdadına ise zabıta ekipleri yetişti. Çevrede bulunan yaklaşık 100 adet plaka Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bir alanda toplanıp sürücülere teslim edildi.





Uludağ BEMBEYAZ

Bursa'da Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oldu. Oteller Bölgesi'nde kayak pistleri karla kaplandı. Kar yağışı, tesislerini yeni sezona hazırlayan otel sahiplerini sevindirdi. Kent merkezine de mevsimin ilk karı düştü. Belediye ekipleri lodos nedeniyle yapılan 128 ihbara müdahale etti.











