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Meteoroloji 49 ili uyarmıştı: Lodos vurdu

Meteoroloji 49 ili uyarmıştı: Lodos vurdu

04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.
Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu.

49 il için verilen sarı kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Sahil kentlerinde dev dalgalar oluştu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kuvvetli lodos, İstanbul'da ulaşımı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji, 49 il için sarı kodlu kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı vermişti. Uyarıların ardından dün Marmara ve Ege'de lodos etkili oldu. İstanbul'da şiddetli lodosla birlikte kayalıkları aşan dalgalar sahilde su birikintileri oluşturdu. Şiddetli lodos nedeniyle Avcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Kadıköy sahillerinde dalga boyları arttı. Yüksek dalgalar, kayalıkları aşıp sahil yolunda su birikintileri oluşmasına ve rögarların taşmasına neden oldu. Bursa’da aralıklı olarak etkisini gösteren yağmur nedeniyle bazı yerlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintilerinden kontrollü şekilde ilerledi. Öte yandan Çanakkale ve Balıkesir’de vatandaşlar fırtınadan olumsuz etkilendi.


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