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İstanbullular dikkat: Valilik saat verip uyardı, fırtına tüm hızıyla geliyor

İstanbullular dikkat: Valilik saat verip uyardı, fırtına tüm hızıyla geliyor

Büşra Soyal
21:5521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Marmara'da fırtına bekleniyor.
Marmara'da fırtına bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından 'Lütfen dikkat' diyerek önemli bir uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre fırtınanın başlangıç saati yarın 18:00, bitişi ise cumartesi 23:00 olarak açıklandı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Denizlerimizde, Marmara’da fırtına bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Cuma 22.11.2024) akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan (Lodos), Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan (Karayel) 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Meteoroloji'den Marmara ve Ege Denizleri için fırtına uyarısı gelmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra geneli kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#İstanbul Valiliği
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Hava Durumu

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