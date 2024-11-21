İstanbul Valiliğinin sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Denizlerimizde, Marmara’da fırtına bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Cuma 22.11.2024) akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan (Lodos), Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan (Karayel) 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

"Denizlerimizde, Marmara’da fırtına bekleniyor. Meteoroloji’ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Cuma 22.11.2024) akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan (Lodos), Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan (Karayel) 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Meteoroloji'den Marmara ve Ege Denizleri için fırtına uyarısı gelmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.