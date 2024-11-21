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İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

08:1321/11/2024, Perşembe
AA
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İptal edilen vapur seferleri açıklandı.
İptal edilen vapur seferleri açıklandı.

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları yüzünden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada ve Adalar-Beşiktaş hattındaki seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Aynı sebeple Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring seferleri de de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek iskeleleri arasında yapılacak.



#İstanbul
#Vapur
#Şehir hatları

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