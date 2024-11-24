'Gazze için açlık grevi' direnişi

Grevciler, İsrail'in tam kuşatma uyguladığı ve insani yardım girişine izin vermediği Gazze'nin kuzeyine ilk etapta 500 TIR'la başlayacak insani yardım ulaştırılmasını ve saldırıların durdurulmasını talep ediyor. Ürdün hükümetinin İsrail'e rağmen insani yardım ulaştırarak kuşatmayı kırmasını talep eden grevciler, talepleri karşılana kadar açlık grevini sonlandırmayacağını belirtiyor. Greve katılan ve katılımcıların hukuki hakkını savunan Ürdünlü Avukat Leyla Ata, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, grevdeki son duruma dair bilgi vererek “Gazze’ye yardımlar girene kadar grevimize devam edeceğiz. Eğer bu açlık greviyle başarılı olamazsak farklı yollarla baskılarımızı sürdüreceğiz" dedi. Açıklamasında, soykırıma karşı başlayan grevin etkisinin çığ gibi büyüdüğünü dile getiren Ata, ”Sayımız 100’ü aştı. Greve başladığımız ilk günden bugüne açlık grevine katılan birçok katılımcımızın sağlık durumları pek iyi değil ve hastanelere kaldırılıyorlar. Sağlık güvenliklerimiz sağlanması gerekiyor 15’ten fazla katılımcının sağlık durumu kötü, diğerlerinin de durumları kötüye gidiyor" bilgisini verdi.

Grevin başladığı günden bu yana Ürdün hükümetinden en ufak bir dönüş alamadıklarını vurgulayan Ata şöyle konuştu: "Sınırımız çok yakın İsrail ile ticaret yapılıyor Gazze’ye de yardımların girişine izin verilmeli. Biz Ürdünlüler olarak saldırıların başladığı ilk günden beri Gazze’ye yardım toplamayı durdurmadık. Depolar yardım malzemeleriyle dolup taşmış durumda. Şu an bu topladığımız yardımların çeyreği bile Gazze’ye ulaştırılamadı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar Gazze’de gerçekleşen soykırıma tepki göstermek için eylemler düzenliyor ancak hükümetler yaşanan zulme sessiz kalmayı görmezden gelmeyi tercih ediyor. Dünya genelinde yapılan açlık grevleri de hükümetlere çok ciddi baskılar oluşturuyor. Bütün devletler imkanları dahilinde savaşı durdurmak için adım atmalı" diyerek savaşın durdurulması için hükümetlere çağrı yaptı.