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İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

15:5719/11/2024, Salı
AA
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Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında 3 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail askerleri bölgede devriye gezdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cenin Valisi Kemal Ebu er-Rabb yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bu sabah Cenin'in Kabatiya beldesinde bir evi kuşatıp bombaladığını ifade etti.

Vali Ebu er-Rabb, İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktarırken baskın sırasında kentin altyapısı ve sokaklarının tahrip edildiğini kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail Özel Kuvvetleri, Cenin'in güneyinde bir evi kuşattı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Takviye kuvvetlerin gelmesinin ardından kuşatılan evin bombalandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail askerleri Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Ürdün Vadisi bölgelerine baskınlar düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

#İsrail
#Batı Şeria
#Cenin
#Kabatiya

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