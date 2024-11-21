Karpuz Endeksi soykırımcıların oyununu bozdu

Dünya genelindeki solcu aktivist ve örgütlerin birleşerek oluşturduğu İngiltere merkezli Progressive International, isimli bir kuruluş, internet üzerinden oluşturulan “Karpuz Endeksi” adını verdikleri bir kampanya ile Gazze’deki soykırıma ortak olan uluslararası şirketlerin çalışanlarına, soykırıma karşı harekete geçme olanağı sunuyor. İsrail’in savaş suçlarına finansman ve destek sağlayan şirketlerin çalışanlarına, “soykırıma karşı koordineli bir şekilde direnme” fırsatı sağlayan Karpuz Endeksi, bu şirketleri baskı altına alarak katliamlara ve işgale son vermeyi hedefliyor. Listeye, "watermelonindex.glide.page" adresinde kurulu web sitesinden ulaşılabiliyor. Listelenen 400'den fazla şirket arasında Barclays, nakliye firması Maersk, Amazon, Microsoft ve Airbnb gibi küresel sermaye devleri bulunuyor. Bu şirketlerin yanı sıra, finans, sigorta, teknoloji, lojistik ve enerji gibi sektörlerde İsrail ile bağlantıları olan bir dizi başka işletme de bulunuyor. Şirketler, işgalci güç İsrail'e, savunma sanayii, yasa dışı işgal birimlerine destek, teknoloji yardımı, finansal destek ve kültürel faaliyet başlıkları altında sınıflandırılıyor.
Adını Filistin direnişinin sembolü olan karpuzdan alan “Karpuz Endeksi”, soykırım destekçisi büyük şirketleri fişlemesinin yanı sıra büyük eylemlerin organize edilmesinde de kilit rol oynadı. İspanya, İtalya, Fas, Belçika, Namibya ve Hindistan'dan liman işçileri, endeks sayesinde organize olarak İsrail'e gönderilecek askeri kargoyu taşımayı reddetti. Japon sendikalarının ve protestocuların baskısı sayesinde Japon ticaret devi Itochu, İsrail'in en büyük özel askeri şirketi Elbit Systems ile işbirliğini sonlandırmak zorunda kaldı. Son olarak İskoçya’da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında kullandığı F-35'lerin lazer hedef alma sistemlerini üreten Leonardo fabrikasının girişlerini kapattı. Kurum, işçilerden topladığı veriler ışığında eylemlerini planlıyor. Endekse birçok Filistin yanlısı aktivist grup da destek oluyor.