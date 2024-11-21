Karpuz Endeksi soykırımcıların oyununu bozdu

Dünya genelindeki solcu aktivist ve örgütlerin birleşerek oluşturduğu İngiltere merkezli Progressive International, isimli bir kuruluş, internet üzerinden oluşturulan “Karpuz Endeksi” adını verdikleri bir kampanya ile Gazze’deki soykırıma ortak olan uluslararası şirketlerin çalışanlarına, soykırıma karşı harekete geçme olanağı sunuyor. İsrail’in savaş suçlarına finansman ve destek sağlayan şirketlerin çalışanlarına, “soykırıma karşı koordineli bir şekilde direnme” fırsatı sağlayan Karpuz Endeksi, bu şirketleri baskı altına alarak katliamlara ve işgale son vermeyi hedefliyor. Listeye, "watermelonindex.glide.page" adresinde kurulu web sitesinden ulaşılabiliyor. Listelenen 400'den fazla şirket arasında Barclays, nakliye firması Maersk, Amazon, Microsoft ve Airbnb gibi küresel sermaye devleri bulunuyor. Bu şirketlerin yanı sıra, finans, sigorta, teknoloji, lojistik ve enerji gibi sektörlerde İsrail ile bağlantıları olan bir dizi başka işletme de bulunuyor. Şirketler, işgalci güç İsrail'e, savunma sanayii, yasa dışı işgal birimlerine destek, teknoloji yardımı, finansal destek ve kültürel faaliyet başlıkları altında sınıflandırılıyor.