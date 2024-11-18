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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da 'Gazze' mesajı: Kıtlık riski 'felaket' düzeyinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'da 'Gazze' mesajı: Kıtlık riski 'felaket' düzeyinde

20:2318/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı. "Gazze'de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaşmıştır." diyen Erdoğan, "Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor. Bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti. Erdoğan, oturumda konuşma yaptı.

Kıtlık riski 'felaket' düzeyinde: Gazze'nin yüzde 96'sı gıda ve suya erişemiyor

Gazze'de kıtlık riskinin uluslararası sınıflandırmalara göre 'felaket' düzeyine ulaştığını vurgulayan Erdoğan,
"Gazze nüfusunun yüzde 96'sı, diğer bir ifadeyle 2 milyondan fazla insan sağlıklı gıda ve suya erişemiyor."
dedi.

"Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı"

"Türkiye olarak, bölgeye 86 bin tondan fazla yardımda bulunduk, Lübnan'a yardımlarımız ise 1300 tonu aştı."
bilgisini veren Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani felaket karşısında bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

"Nerede ihtiyaç varsa Türkiye yanında"

Her 10 kişiden birinin açlıkla mücadele ettiği dünyada Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 yıl önce kabul edilen "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine" ulaşma yolundaki gayretlerin henüz beklenen neticeleri veremediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa imkanları dahilinde yardıma koşmayı görev bilen bir geleneğin temsilcisi olduğunu hatırlattı.

"Komşusu açken tok yatmamayı" kendisine şiar edinen milletin, 2015'ten bu yana milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak "dünyanın en hamiyetperver ülkeleri" arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, Brezilya Dönem Başkanlığı'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak" kurma seferberliğini, sadece stratejik bir girişim değil, ahlaki bir sorumluluk olarak da gördüklerini dile getirdi.

"'Sıfır Atık Projesi' küresel düzeyde bir hareket haline geldi"

Sosyal devlet vasfının bir gereği olarak yoksullukla mücadelede ve sosyal güvenlik ağını geliştirmede önemli adımlar attıklarını anımsatan Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sosyal güvenlik sistemini baştan sona yeniden dönüştürüp, yoksul kesimi büyük ölçüde koruma altına aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en kuşatıcı ve kapsayıcı sosyal güvenlik sistemlerinden birine sahip olduğunu vurgulayarak, "Farklı sosyal destek programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Hedefimiz, tek bir yoksul insanımızın kalmamasıdır. Bunu sağlayana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca çeşitli gıda güvenliği girişimlerinde aktif rol oynamayı insani dış politikanın önemli bir unsuru olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi"nin küresel gıda fiyatlarının hızla artmasını önlediğini, kıtlık riskini azaltmaya katkıda bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015 G20 Dönem Başkanlığı sırasında geliştirip onaya sundukları "G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı"nın, birçok hükümete çalışmalarında rehberlik ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre kirliliğini önlemek ve tasarruf kültürünü yaymak amacıyla başlattığımız 'Sıfır Atık Projesi' ise kısa sürede küresel düzeyde bir hareket haline geldi. 30 Mart günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifakı'nı, gıda israfının azaltılmasını ve sıfır atık girişimini öncelikleri arasına dahil etmesi gerektiğine inanıyorum. Sözlerime son verirken, her çocuğun, her gencin ve her yaşlının yeterli ve sağlıklı gıdaya erişebildiği bir dünya için Türkiye'nin işbirliğine her zaman hazır olduğunu vurgulamak istiyorum."


#Recep Tayyip Erdoğan
#Brezilya
#Gazze

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