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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: Lula'ya dikkat çeken teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: Lula'ya dikkat çeken teklif

Lokman Özdemir
15:1718/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi sivil havacılık ve savunma sanayinde işbirliğinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda bir yüksek konsey kurulmasını önerdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
G-20 Zirvesi kapsamında
Brezilya
'ya gitti. Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmeler yapması beklenirken Gazze ve Ukrayna meselelerinde önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rio de Janeiro'da düzenlenen ve 2 gün sürecek G20 liderler zirvesi çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.



Yüksek konsey kurulması önerisi


Brezilya hükümeti görüşmeyi yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Erdoğan’ın, yeni CAP (Büyümeyi Hızlandırma Programı) başta olmak üzere sivil havacılık, savunma, inşaat ve enerji sektörlerinde ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla bir yüksek konsey kurulmasını önerdiği ifade edildi.


Açıklamada
"Lula, Türk Cumhurbaşkanını Brezilya'ya resmî bir ziyaret yapmaya davet etti ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmek için Türkiye'ye gitme arzusunu dile getirdi"
denildi.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#G-20
#Brezilya

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