Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: Lula'ya dikkat çeken teklif

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rio de Janeiro'da düzenlenen ve 2 gün sürecek G20 liderler zirvesi çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
Brezilya hükümeti görüşmeyi yazılı bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, Erdoğan’ın, yeni CAP (Büyümeyi Hızlandırma Programı) başta olmak üzere sivil havacılık, savunma, inşaat ve enerji sektörlerinde ikili ilişkilerin yanı sıra iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla bir yüksek konsey kurulmasını önerdiği ifade edildi.