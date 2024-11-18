G-20 toplandı: Adil bir dünya için güç birliği

G20 Liderler Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım'da, "Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek" temasıyla yapılacak. G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazır. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı.





3 ANA OTURUM DÜZENLENECEK

G20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.





KÜRESEL İTTİFAK TANITIMI

Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek.





KRİZ BÖLGELERİ GÜNDEMDE

Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Öte yandan, zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.





Erdoğan Brezilya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "CAN" ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü’nde, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı. Ziyarette Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.











