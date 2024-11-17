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Maratonda son durak G20

Maratonda son durak G20

Nur Banu Aras
04:0017/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi maratonunda son durak olarak Brezilya'ya gidiyor. Erdoğan dünyanın en büyük ekonomilerini oluşturan 19 ülke ile Avrupa Birliği’nden oluşan G20’nin liderler zirvesine katılacak.

Kasım ayında yurt dışı programlarını artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi maratonunu Brezilya'ya taşıyor. Erdoğan'ın bu haftaki durağı Brezilya olacak. Erdoğan, Rio de Janeiro'da düzenlenecek G-20 zirvesinde Türkiye’yi temsil edecek. Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden ülkelerin oluşturduğu G-20 zirvesinde ana gündem her zamanki gibi ekonomi olacak. Rio de Janeiro'daki zirvede, sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da konuşulacak.


İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI KONUŞULACAK

Zirvede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, tahıl koridorunun geleceği de ele alınacak. İsrail'in Gazze ve Ürdün'e saldırıları da liderlerin gündeminde olacak. İsrail'in saldırılarını tüm Ortadoğu'ya yayma çabası zirvede ele alınacak. G-20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetler arası görüşmelerin yanı sıra birçok hükümet ve devlet başkanıyla baş başa görüşme yapması da planlanıyor. Zirvede Erdoğan'ın ajandasında ikili temaslar önemli bir yer tutacak.


AJANDASI DOLU

Erdoğan'ın zirvede mevkidaşlarına son dönemlerde zirveye çıkan İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in saldırganlığında gelinen son durum ve tahıl koridoru başlıklarında bilgilendirme yapması planlanıyor.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G20
#diplomasi

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