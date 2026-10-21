Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam ziyareti açıklaması: Gideceğiz tarih henüz netleşmedi

Canlı yayında bomba iddia: Özgür Özel'e evrakta sahtecilik gerekçesinden suç duyurusunda bulunacaklar

Gazeteci Fatih Atik, CHP ve parti yönetimine ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Atik, TGRT Haber canlı yayınında CHP’nin 5 milyon 100 bin liranın iadesini istediğini ve söz konusu paraların iade edilmemesi halinde Özgür Özel ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını öne sürdü. Atik, “CHP 5 milyon 100 bin liranın peşine düştü. CHP, o vekillerin parayı iade etmelerini istiyor. Paralar iade edilmezse evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle Özgür Özel ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacaklar” ifadelerini kullandı.