Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam ziyareti açıklaması: Gideceğiz tarih henüz netleşmedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'a yapmayı planladığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Ziyaretin gerçekleşeceğini ancak takvimin henüz kesinleşmediğini belirten Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olası görüşmesine ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye'ye yapmayı planladığı ziyaret ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olası görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ŞAM ZİYARETİ İÇİN TARİH VERMEDİ
Gazetecilerin Şam ziyaretinin takvimine ilişkin sorusunu yanıtlayan Erdoğan, kente gideceğini doğrularken henüz kesinleşmiş bir tarih olmadığını belirtti.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi. İki lider arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşebileceğinin sinyalini veren Erdoğan, bu ihtimale ilişkin "Olabilir" dedi.