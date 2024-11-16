Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Brezilya'da G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelip görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi 'ne katılmak üzere 18-19 Kasım'da, Brezilya'yı ziyaret edecek.

Erdoğan'ın Brezilya'da gerçekleştireceği diplomasi trafiğini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

"Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek"

Altun paylaşımında şunları kaydetti:

"G20 Liderleri zirve sırasında 'Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek' ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanmaktadır."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım 2024 tarihlerinde Rio de Janeiro’da düzenlenecek 19’uncu G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’yı ziyaret edecektir.



G20 Liderleri zirve sırasında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 16, 2024

"Dünyada ses getirecek bir buluşma olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rio’da gerçekleşecek G-20 Zirvesi’yle ilgili soru üzerine Erdoğan, “Brezilya toplantısı inanıyorum ki dünyaya çok farklı mesajların verileceği bir zirve olacak. Sayın Lula ile oradaki buluşmamız inşallah dünyada ses getirecek bir buluşma olacaktır” demişti.











