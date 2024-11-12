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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

15:5012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki lider, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.


Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.



#COP29
#Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı

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