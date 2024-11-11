Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu da ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Suudi Arabistan'ı başkenti Riyad'a gitti.
Katıldığı zirvede konuşma gerçekleştiren Erdoğan, burada kritik bir temasta da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede
Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri
, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"Müslümanların birlik ve beraberliği önemli"
"Müslümanların birlik ve beraberliği önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için
Birleşmiş Milletler (BM)
nezdinde İsrail’e yönelik
silah ambargosu
girişimi başlattığını, bu girişime desteğin artması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.
"İİT'nin atacağı adımlar önemli"
"İİT'nin atacağı adımlar önemli"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsrail saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti.
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