Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu, Türkiye’nin İsrail saldırganlığının sona erdirilmesi için

Birleşmiş Milletler (BM)

nezdinde İsrail’e yönelik

silah ambargosu