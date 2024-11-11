Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da "Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Amaçları Gazze'ye yerleşmek' diyerek uyardı: İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı Dünya





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İsrail kadın ve çocukları katlediyor. İsrail, Gazze'nin ardından Lübnan'a da saldırıyor. Bir yandan acil ateşkes yapılmasına odaklanırken bir yandan Gazze'ye yardım yollanmasında acil çözüm bulunması şarttır.





Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda acil çözüm yolları bulmamız şarttır. Türkiye bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım göndermiştir. Engellemeler kalktığında çok daha fazlasını da göndermeye hazırdır.





Adım adım buraya doğru bir gidiş söz konusudur. Buna engel olmalıyız. Bir avuç Batı'lı ülke her türlü desteği verirken Müslüman ülkelerin tepki göstermekte yetersiz kalması, maalesef sahadaki durumun buraya gelmesine yol açmıştır.





İsrail'e silah ambargosu çağrısı

İsrail, uluslararası alanda tecrit edilmeli.





İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu konulması, ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalini maliyeti olduğunu hissettirecek tüm önerilere açığız.





Türkiye olarak İsrail'e karşı ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduk. Somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız. İki devletli bir çözüme ulaşmanın imkansızlığını hepimiz görüyoruz. Bu şartlar altında daha fazla ülkenin Filistin'i tanımasını teşvik etmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin tek ses olduğunu tüm dünyaya göstermesini rabbimden niyaz ediyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Amaçları Gazze'ye yerleşmek' diyerek uyardı: İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı Dünya





Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.







