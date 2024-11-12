Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ı zirvenin yapılacağı alanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıladı. Aliyev ile kucaklaşan Erdoğan daha sonra aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan daha sonra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) dün başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılımcıları karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü'de programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Guterres karşılamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.
Erdoğan ile Aliyev kucaklaşarak selamlaştı.
Aile fotoğrafı çekildi
Zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
- Çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, Aliyev ve Guterres'in yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif gibi liderler de yer aldı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, solunda ise Pakistan Başbakanı Şerif bulundu.
Aile fotoğrafının çekilmesiyle COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Aliyev'den Batı medyasına tepki
Zirvenin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) yaptığı konuşmada Batı medyasına tepki göstererek, “Azerbaycan'ın COP29'un ev sahibi ülkesi olarak seçilmesinden hemen sonra Batı merkezli yalan haber yapan medya kuruluşlarının koordineli, iyi organize edilmiş iftira ve karalama kampanyasının hedefi olduk. Ülkemizde 250'den fazla güneşli gün olmasına rağmen bizi daha çok petrol ülkesi olarak adlandırdılar” dedi.
Guterres: Gelişen ülkeler, iklim kriziyle mücadele için finansmana ihtiyaç duyuyor
Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için son geri sayımdayız. Bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağı neredeyse kesin" dedi.
- Doğal afetler nedeniyle toplumlar, altyapıların ve çocukların büyük zarar gördüğünü belirten Guterres, “Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan yapımı iklim değişikliği tarafından daha da güçlendiriliyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil” diye konuştu.
Antonio Guterres, yoksulların en yüksek bedeli ödediğini aktararak, emisyonlar düşmediği ve uyum artmadığı sürece, her ekonominin çok daha büyük bir öfkeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.
- Bilim insanlarının, aktivistlerin ve genç insanların değişim talebi olduğunun altını çizen Guterres, “Onların sesinin duyulması gerekiyor, susturulmaları değil. Geçen yıl ilk kez şebekelere ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım miktarı, fosil yakıtlara harcanan miktarı geçti. Neredeyse her yerde, güneş ve rüzgar yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağıdır” ifadelerin kullandı.
Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırması gerektiğini kaydederek, “Küresel emisyonları her yıl yüzde 9 azaltmalıyız. 2030 yılına kadar, 2019 seviyelerine göre yüzde 43 düşmeleri gerekiyor” dedi.
Gelişen ülkelerin iklim kriziyle mücadelede adım atmak için finansmana ihtiyaç duyduğunu da belirten Guterres, COP29'un iklim finansmanının önündeki duvarları yıkmak zorunda olduğunu vurguladı.
- BM Genel Sekreteri Guterres, günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir finans hedefine ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, “İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır. İklim eylemi tercih değil, zorunluluktur” ifadelerini kullandı.
İkili temaslar hızlı başladı
Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.
Gazze vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti.
- Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.
Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Bakü'de temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit ettiği belirtildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Aliyev'e COP29'daki ev sahipliği için teşekkür etti.
Tokayev'le bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le bir görüşme yaptı.
- Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayi, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
- İki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü
Erdoğan, Sandu ile de bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.