Doğal afetler nedeniyle toplumlar, altyapıların ve çocukların büyük zarar gördüğünü belirten Guterres, “Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan yapımı iklim değişikliği tarafından daha da güçlendiriliyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil” diye konuştu.