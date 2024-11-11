BM İklim Zirvesi'ne katılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki durağı Azerbaycan oldu.
Haydar Aliyev Havalimanı'na indi
Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.
Türkiye'den Azerbaycan çıkarması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye gitti.