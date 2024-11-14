Sınır ötesi operasyon her zaman gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenliği için sınır ötesi operasyonların her zaman gündemde olduğunu söyledi. Erdoğan, Riyad ve Bakü’de katıldığı toplantıların ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, “Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması, bizim için bir güvenlik riskidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütünün kökünü kurutmak için her an operasyona başlamaya hazır olduklarını söyledi. Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’
nde aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in de olması hatırlatılan
Erdoğan
, “
B
en hâlâ Esed’den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Çünkü bizim Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmemiz lazım”
dedi.
BİZ SURİYE’YE ELİMİZİ UZATTIK
BİZ SURİYE’YE ELİMİZİ UZATTIK
Suriye’de adil ve kalıcı barışın zemini vardır” vurgusu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunu sağlamak için atılacak adımlar da bellidir. Biz Suriye tarafına normalleşme konusunda elimizi uzattık. Bu normalleşmenin Suriye topraklarında barışa ve huzura kapı aralayacağını düşünüyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden biz değiliz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü terör örgütü PKK/PYD/YPG başta olmak üzere teröristler tehdit ediyor.
İSRAİL TEHDİDİ MASAL DEĞİL
İSRAİL TEHDİDİ MASAL DEĞİL
“Suriye’nin toprak bütünlüğünü çoğu ülkelere dağılmış Suriyeliler de tehdit etmiyor. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır. Yanı başlarındaki İsrail tehdidi bir masal değil. Çevredeki ateşin istikrarsız topraklarda hızla yayılacağı unutulmamalıdır.”
30 KİLOMETRE DERİNDE YOK EDİLECEK
30 KİLOMETRE DERİNDE YOK EDİLECEK
İsrail’in saldırganlığı konusuna değinirken,
“
Bölgedeki ateşin bizi de yakmasını beklemeyeceğiz
”
sözleri anımsatılan Erdoğan, sınır ötesinde ‘
yeni tampon bölge harekatı
’ olup olmayacağına dair soruya şu cevabı verdi: “
Bu terörden arındırılmış bölge konusunda 30 kilometre derinlik durumu var. 30 kilometre derinlik meselesinde aslında Suriye’nin içinde bu terör örgütlerini yok etme adımlarımız söz konusuydu. Bir diğer taraftan da amaç Türkiye’ye gelen Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde geriye dönüşleri için zemin hazırlamaktı. Bu konuda da belli bir mesafe alındı.”
KAMIŞLI’YA DİKKAT ÇEKTİ
KAMIŞLI’YA DİKKAT ÇEKTİ
Suriye’deki atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bunu hallettiğimiz andan itibaren zaten Suriye’nin kuzeyinde ciddi mesafe alacağız. Şu anda Suriye’de Kamışlı bölgesini düşünün. Niye biz Kamışlı’da güvenlik güçlerimizle gerekli adımları atıyoruz? Çünkü orada bu terör örgütünü kökünü de yok edelim diyoruz. Bu adımlarla da güvenlik güçlerimiz oralarda çok ciddi mesafeler aldılar. Çok ciddi neticeler elde ettiler. Gerek istihbarat teşkilatımız gerek güvenlik güçlerimiz buralarda aldıkları neticeyle Türkiye’yi rahatlattılar.
BİZİM İÇİN GÜVENLİK RİSKİ
BİZİM İÇİN GÜVENLİK RİSKİ
- “Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için sınır ötesi operasyonlarımız her zaman gündemimizde. Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Suriye’nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye’deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir.”
BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ
BATAKLIĞI KURUTACAĞIZ
“Bizim gerek DEAŞ’a gerek PKK/PYD/YPG’ye yönelik tüm harekatlarımızın amacı kendi güvenliğimizi sağlamaktır. Bundan sonra atacağımız adımlar da bunun için olacak.
Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil.
”
Muhalefet ‘iç cephe’yi anlamadı
Muhalefet ‘iç cephe’yi anlamadı
İç cephenin önemine dair mesajları hatırlatılan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:
“Muhalefetin böyle bir derdi olmadığı için biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz.
Gelen bütün haberler de Suriye’de alınan netice bana göre Suriye’yi de rahatlatacak. Ama bizim burada Beşşar Esed ile aramızdaki hukuku yeniden ihya etmemiz, bölgeyi çok daha inşallah rahatlatacaktır.
İç cepheyi sağlamlaştırmak terör örgütlerine alan açmak, onların milletin kaynaklarını terör baronlarına peşkeş çekmesine göz yummak anlamına gelmiyor.”
Kamunun hakkını kullanandan hesap sorarız
Kamunun hakkını kullanandan hesap sorarız
CHP’li belediyelerin konserler için harcadığı paralarla
ilgili bir soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı:
“Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız.”
ABD ile yeni fırsatlar oluşabilir
ABD ile yeni fırsatlar oluşabilir
Donald Trump’ın seçilmesi sonrasında ABD ile ilişkilerle ilgili
soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: “Y
eni dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesi yaptığımız bir telefon diplomasisiyle sağlanmaz. Şu anda Sayın Trump’ın kabinesi nasıl oluşacak, nasıl bir kabine ortaya çıkacak bunları görmemiz gerekiyor. Temennimiz odur ki; Türkiye ile ABD arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun. Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkeye de kazandıracak adımların atılması temel beklentimizdir.”
Rusya ve Çin'in imzası önemli
Rusya ve Çin'in imzası önemli
“Rusya ve Çin’in İsrail ve Gazze konusundaki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?”
sorusuna Erdoğan, “
Birleşmiş Milletler zemininde başlattığımız İsrail’e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteyen ortak mektup girişimimize Rusya ve Çin imza verdi, bu önemli bir adımdır”
yanıtını verdi.
Rio’da gerçekleşecek G-20 Zirvesi’yle ilgili
soru üzerine Erdoğan
, “Brezilya toplantısı inanıyorum ki dünyaya çok farklı mesajların verileceği bir zirve olacak. Sayın Lula ile oradaki buluşmamız inşallah dünyada ses getirecek bir buluşma olacaktır”
dedi.
Tarih sessiz kalanları da yargılayacak
Tarih sessiz kalanları da yargılayacak
İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “
İsrail mezalimine dünyada en güçlü tepkiyi veren, bu konuda ticaretin durdurulması dahil en somut adımı atan ülke hiç tartışmasız Türkiye’dir. Arap ülkeleri ve Türk devletleri ile insanlık ittifakını genişletmek, tek ses ve tek yürek olduğumuzu göstermek için çalışıyoruz. Diplomatik baskının artırılması için İsrail’i her alanda köşeye sıkıştıracak aktif bir diplomasi ortaya konulması da mühim.
Büyük bir insanlık sınavının ortasındayız. Bu sınavdan geçmek insanlık ittifakının parçası olmakla mümkün. Yoksa tarih İsrail’in yanında duranları da, zulme sessiz kalanları da yargılayacaktır.”
Ticareti de ilişkileri de kestik, nokta!
Ticareti de ilişkileri de kestik, nokta!
- İsrail’le ticaret tamamen durduğu halde ‘devam ettiğine’ dair iddialarla ilgili Erdoğan, şöyle konuştu: “Siyasetin en kirli tarafı burası. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti olarak İsrail ile ilişkileri kesmiş durumdayız. Bizim şu anda İsrail’le bu noktada herhangi bir ilişkimiz yok. Bundan sonraki süreçte de bu ilişkileri geliştirmek için attığımız adım da yok. Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsrail ile hukukunu devam ettirmez, geliştirmez. Biz İsrail ile ticareti de ilişkileri de kestik, nokta. Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız. Biz Netanyahu denilen zalimden de onun çetesinden de bu yaptıklarının hesabını hukuk önünde soracağız. Sonuna kadar zalimlerin ensesinde olacağız.”
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