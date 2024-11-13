İsrail katlettiği çevrenin de hesabını vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmeler de yaptı. İlk olarak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

'i kabul eden Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir araya geldi. T

okayev'le görüşmesinde Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.