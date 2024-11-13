İsrail katlettiği çevrenin de hesabını vermeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in, Filistin ve Lübnan’da katliama devam ederken çevre felaketine de yol açtığını belirterek, “Bu felâkete sebep olanların uluslararası mahkemelerde hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Bakü'deki İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, “İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır ve insani çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde hesap vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde başkent Bakü'de düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
İKLİM KANUNU MECLİS’E SUNULACAK
İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan,
“2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve Yeşil Kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Y
eşil finans stratejisini uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.
COP29 öncesinde iki yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa ilettik”
diye konuştu.
MİLYONLARCA FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK
Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirledikleri her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Erdoğan,
“Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin, bu zirvede belirleneceğine inanıyorum
” ifadesini kullandı.
İSRAİL ÇEVRE KIYIMINA YOL AÇIYOR
Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken,
İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. (İsrail'deki) Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor.”
EV SAHİPLİĞİ İÇİN ADAYLIĞIMIZI AÇIKLADIK
İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların, uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyor, değerlendirmeleri sürenlerin desteğini bekliyoruz.
‘Sıfır Atık’ mücadelemize ilave güç katıyor
2024-2030 yıllarını kapsayan İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti: “
Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir.
Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde, 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz.
Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik."
Filistin için çabalarımız devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de çok sayıda devlet başkanıyla ikili görüşmeler de yaptı. İlk olarak
İngiltere Başbakanı Keir Starmer
'i kabul eden Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların devam ettiğini belirtti. Erdoğan, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile de bir araya geldi. T
okayev'le görüşmesinde Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında Türk dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Erdoğan, Sandu ile görüşmesinde ise Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.
Doğa ortak sorumluluğumuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi
COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un Belediye Başkanı olarak atanan eski Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus ile kısa bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Açılış programının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: “
Dost ve kardeş Azerbaycan'ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum
. Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir. Bu ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasını temenni ediyorum.”
#Recep Tayyip Erdoğan
#iklim zirvesi
#açıklama
#israil
#Filistin
#lübnan
#Orta Doğu