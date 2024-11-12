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Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: İklim değişikliğiyle mücadele ele alındı

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü: İklim değişikliğiyle mücadele ele alındı

20:2312/11/2024, Salı
DHA
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Emine Erdoğan - Antonio Guterres
Emine Erdoğan - Antonio Guterres

Emine Erdoğan, BM İklim Konferansı COP29'da BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi: Görüşmede, Sıfır Atık Projesi ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, COP29 kapsamında BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı unvanıyla COP29 Mavi Bölge'deki alanda BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede Emine Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş eşlik etti. Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konuları ele alındı.

Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca, başkanlığını yürüttüğü BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun çalışmaları hakkında da Guterres'e bilgi verdi.


#Emine Erdoğan
#BM
#Antonio Guterres

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