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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenis Federasyonu Başkanı Müderrisgil'i kabul etti

20:1113/11/2024, Çarşamba
AA
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Recep Tayyip Erdoğan - Şafak Müderrisgil
Recep Tayyip Erdoğan - Şafak Müderrisgil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Müderrisgil ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şafak Müderrisgil'i ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Müderrisgil, Türk tenisine desteklerinden ötürü de tüm tenis camiası adına şükranlarını arz etti." ifadeleri kullanıldı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Şafak Müderrisgil
#Türkiye Tenis Federasyonu

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