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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya'da: G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

23:1617/11/2024, воскресенье
G: 17/11/2024, воскресенье
AA
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Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "CAN" ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine ulaştı. Erdoğan'ı Galeao Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "CAN" ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Galeao Hava Üssü'nde, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Brezilya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brezilya'ya gitti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#G20 Liderler Zirvesi
#Brezilya
#Rio de Janeiro

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