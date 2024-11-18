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G20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

G20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

07:5418/11/2024, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Brezilya'da. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.


Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi

Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
#G20 Liderler Zirvesi

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