G20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

Erdoğan, Brezilya'nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye'nin İsrail'e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişim başlattığını, Filistin'de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.