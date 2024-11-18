G20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Copacabana Kalesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığında Küresel Yönetişim Reformu'nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu vurguladı.