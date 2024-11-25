Gazze'de tehcir ve ölüm

Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri açlığa mahkum ederek bölgeyi boşaltmak ve Yahudi yerleşimine çevirmek için başlatılan ve Generaller Planı olarak bilinen tam kuşatma 6 Ekim'den beri büyük insani dramlara sebep oluyor. İsrail'in bölgeye hiçbir insani yardımın girişine izin vermemesi nedeniyle yakıt sorunu yaşayan ve çalışamaz hale gelen hastaneler, işgal güçleri tarafından vuruluyor. Bölgedeki Kemal Advan ve Emel hastaneleri, dün İsrail ordusunun saldırısına maruz kaldı. Saldırılarda çok sayıda hasta ve sağlık personelinin yanı sıra hastane müdürü Husam Ebu Safiyye de yaralandı. Açlığa mahkum olan ve hastanelerde bile güvende olmayan bölgedeki yaklaşık 300 bin sivil için tehciri kabul etmek tek seçenek olarak dayatılıyor.





GÖÇE ZORLAMAK İÇİN HASTANELER HEDEFTE

İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland ve eski silah arkadaşlarının hazırladığı "Generaller Planı" kapsamında Cibaliye Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da bombardıman ve yıkımı sürdüren işgal güçleri, bölgeyi boşaltmak için hedefine hastaneleri koydu. İsrail ordusunun iki haftadır yoğunlaştırdığı saldırılarda yaralanan Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye tedavi altına alındı. Ebu Safiyye'nin durumunun kötüye gittiği bildirildi. Bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Sözcüsü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki sağlık tesislerinin, yakıt kıtlığı nedeniyle felaket durumunda olduğunu söyledi. Sevabite, İsrail ordusunun bölge halkını tehcir için sistematik olarak hastaneleri imha etmeyi hedeflediğini kaydetti.





ŞUCAİYYE'DEN YENİ GÖÇ

İsrail ordu sözcüsü Afihay Adrai, saldırılara eş zamanlı olarak Gazze'nin kuzey bölgelerinin yanı sıra kuzeydoğudaki Şucaiyye Mahallesi için de tahliye emri yayınladı. Adrai, sosyal medyadaki mesajda, mahalleyi "tehlikeli bir savaş bölgesi" diye niteleyerek buradaki insanların güneye gitmesini talep etti. Bu çağrı üzerine yüzlerce Filistinli aile, Şucaiyye Mahallesi'ndeki evlerini terk edip yürüyerek Gazze kentinin orta ve güney bölgelerine gitti. Bölgeden ayrılmak için araç bulamayan Filistinliler soğuk havanın sebep olduğu zor şartlar altında karanlıkta göç etmek zorunda kaldı. Aileler, araçları olmadığı için mahalleden ayrılırken yanlarına yalnızca küçük valizler ve battaniye alabildi.





GÜNEYDE DE BOMBARDIMAN

Öte yandan, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlayan İsrail ordusu, güneydeki hastanelere de saldırıyor. Filistin Kızılay Derneği, dün sabah saatlerinde İsrail ordusunun Han Yunus'taki El-Emel Hastanesi yakınlarında sivilleri hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yerel kaynaklar ise işgal ordusunun Megazi ve El-Bureyc kampları Refah ve Han Yunus bölgelerini de vurduğunu aktardı.











